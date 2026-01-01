Naruhito blikt terug op moeilijk jaar en hoopt op goed 2026

Keizer Naruhito heeft in zijn nieuwjaarsboodschap teruggeblikt op een soms moeilijk jaar voor Japan. Tegelijkertijd hoopt hij dat 2026 “een goed jaar wordt waarin we vol hoop vooruit kunnen kijken”, aldus het Keizerlijk Paleis.

“Vorig jaar herdachten we de 80e verjaardag van het einde van de oorlog. We stonden stil bij de oorlog en de ontberingen die mensen tijdens en na de oorlog hebben doorstaan, maar ook bij de kostbaarheid van de vrede in ons land, die tot stand is gekomen dankzij de onvermoeibare inspanningen van de bevolking”, deelt het hof namens Naruhito. “We beseften ten zeerste hoe belangrijk het is om het verhaal van onze reis tot nu toe te blijven vertellen.”

Tegelijkertijd zijn Naruhito en zijn gezin, keizerin Masako en prinses Aiko, “diep bedroefd door het feit dat er nog steeds zoveel levens verloren gaan in oorlogen en conflicten over de hele wereld”. De keizer zegt het belangrijk te vinden dat “mensen samenwerken om elkaar te begrijpen door middel van dialoog, om zo een vreedzame wereld op te bouwen”.

Naruhito erkent verder dat Japan in 2025 te maken had met natuurrampen en dat “veel mensen leden onder de stijgende prijzen en andere factoren”. Toch ziet hij ook lichtpuntjes. “Hoewel ik me zorgen maak over degenen die het moeilijk hebben, word ik ook bemoedigd door het feit dat er veel mensen zijn die zich onvermoeibaar inzetten voor deze mensen en voor de samenleving. Ik hoop dat mensen ook dit jaar in staat zullen zijn om moeilijke situaties te overwinnen door voor elkaar te zorgen en elkaar te steunen. Ik hoop dat het nieuwe jaar een goed jaar wordt waarin we vol hoop vooruit kunnen kijken, voor ons land en voor de mensen in de wereld.”