Naruhito en gezin wonen sumoworsteltoernooi in Tokio bij

Keizer Naruhito en zijn gezin hebben zondag de achtste dag van het sumoworsteltoernooi in Tokio bezocht. Het was de eerste keer sinds 2020 dat de keizer en zijn gezin het sumotoernooi bezochten.

Op beelden die het keizerlijk paleis maandag op Instagram deelt, is te zien hoe keizer Naruhito, keizerin Masako en hun dochter prinses Aiko arriveerden bij Ryogoku Kokugikan, het stadion waar het toernooi plaatsvindt. Aiko is volgens het Japanse persbureau Kyodo een sumofan. Het gezelschap nam plaats in een loge op de tribune en boog voor het applaudisserende publiek in de zaal.

Het sumotoernooi duurt nog tot en met zondag 25 januari. In 2019 bezochten toenmalig keizer Akihito en keizerin Michiko het sumotoernooi ook op de achtste dag. In mei van dat jaar volgde Naruhito zijn vader op als keizer.