Naruhito heeft groot respect voor winnaars Japan Prize 2025

De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako hebben de uitreikingsceremonie van de Japan Prize 2025 bijgewoond. Het evenement vond woensdagavond plaats in het New National Theatre in Tokio.

Tijdens de ceremonie nam Naruhito het woord. “De Japan Prize werd in 1982 ingesteld op initiatief van de Japanse regering, met als doel bij te dragen aan de wereldwijde ontwikkeling van wetenschap en technologie”, begon hij zijn toespraak. “Deze onderscheiding wordt toegekend aan wetenschappers en technici van over de hele wereld die baanbrekende resultaten hebben geboekt in de vooruitgang van wetenschap en technologie, en daarmee een aanzienlijke bijdrage hebben geleverd aan vrede en welvaart voor de mensheid.”

Naruhito zei groot respect te hebben voor elektrotechnicus Russell Dean Dupuis en mariene ecoloog Carlos M. Duarte, de twee winnaars van de Japan Prize 2025. Hij stelde dat zij met hun onderzoek “hebben bijgedragen aan de vooruitgang van wetenschap en technologie, de verbetering van onze levenskwaliteit en het realiseren van een duurzame leefomgeving”. Dupuis won in de categorie Materialen en Productie, Duarte in de categorie Biologische Productie, Ecologie en Milieu.

De keizer sprak de hoop uit dat de Japan Prize zal blijven bijdragen aan de ontwikkeling van wetenschap en technologie die het welzijn van de mensheid bevordert.