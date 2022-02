Naruhito hoopt op verjaardag dat Japanners elkaar blijven steunen

De Japanse keizer Naruhito hoopt dat de Japanse bevolking elkaar zal blijven steunen tijdens de coronacrisis. Dat zei de keizer in een toespraak die hij hield voor zijn 62e verjaardag, die hij woensdag vierde. De keizer riep de bevolking ook op om het “vuur van hoop in hun harten” brandend te houden.

“De moeilijke situatie blijft aanhouden, maar ik geloof dat het mogelijk is om deze zware werkelijkheid te overwinnen met geduld en door voor elkaar te zorgen, pijn met elkaar te delen en moeite te doen om elkaar te steunen”, zei Naruhito.

In zijn toespraak sprak Naruhito ook over het veelbesproken huwelijk van zijn nichtje Mako. Daarover zei de keizer dat hij hoopt dat zijn nichtje “een gelukkig leven zal leiden”. Ook betreurde hij de ophef die er over het huwelijk was ontstaan. Mako, de dochter van kroonprins Akishino en zijn vrouw Kiko, woont inmiddels met haar man in New York.

Mako trouwde eind oktober met haar vriend Kei Komuro. Het paar zou eigenlijk al in 2018 trouwen, maar het voorgenomen huwelijk werd meerdere keren uitgesteld, onder meer vanwege een ruzie over een studielening van de ex-stiefvader van Komuro. Veel Japanners waren verontwaardigd over de mogelijkheid dat het financiële geschil zou worden opgelost met de door belastingen gefinancierde bruidsschat van 150 miljoen yen (zo’n 1,1 miljoen euro) die ze na haar huwelijk mee zou krijgen. Van die afkoopsom zag de voormalige prinses overigens af.

Naruhito zou normaal gesproken op zijn verjaardag ook de felicitaties van het volk in ontvangst nemen op het paleisbalkon. Die festiviteiten gingen echter niet door vanwege de nog aanhoudende coronacrisis. Het is al het derde jaar op rij dat het groeten van de keizer op zijn verjaardag niet doorgaat.