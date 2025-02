Naruhito hoopt op wereldvrede en deelt persoonlijke hobby’s

Keizer Naruhito heeft opnieuw zijn wens uitgesproken voor wereldvrede. Dat deed de jarige Japanner, die zondag 65 werd, tijdens een toespraak op het Keizerlijk Paleis. Ook deelde hij wat hij graag in zijn vrije tijd doet.

Dit jaar is het tachtig jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog eindigde en dat gegeven haalde Naruhito aan in zijn wens voor wereldvrede. Hij noemde dat het “een kans voor ons om de kostbaarheid van vrede te herdenken en onze wens voor vrede te hernieuwen”. Volgens de keizer is het zeer pijnlijk dat zo veel mensenlevens verloren zijn gegaan en is het daarom “belangrijk dat de tragische gebeurtenissen en geschiedenis worden overgedragen aan de generaties die niet bekend zijn met de oorlog”.

Verder riep de jarige Naruhito op om beter te kijken naar rampenbestrijding in het land. Hij verwees hiermee naar een verwoestende aardbeving op nieuwjaarsdag vorig jaar en hevige regenval afgelopen september. “Ik denk sterk dat we onze (rampen)paraatheid nog eens moeten controleren”, zei hij daarover. Zelf probeert de keizer de slachtoffers van natuurrampen altijd een beetje te helpen door bij ze op bezoek te gaan en hoopte hij verder op de wederopbouw van de getroffen gebieden.

Naruhito deelde tijdens zijn toespraak ook nog wat persoonlijke hobby’s. Zo jogt hij graag rondom het paleis en wandelt hij vaak een rondje met keizerin Masako. Daarnaast oefent hij met vioolspelen en neemt hij af en toe ook plaats achter de piano. De keizer brengt verder graag tijd door met zijn vrouw en dochter, prinses Aiko, en hun hond Yuri en kat Seven. Tot slot zei hij dat het herstel van zijn moeder keizerin-emerita Michiko, die in oktober haar rechterdijbeen brak, gestaag verloopt.