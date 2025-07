Naruhito speelt viool tijdens staatsbanket in Mongolië

Keizer Naruhito van Japan heeft zich tijdens het staatsbanket in Mongolië van zijn muzikale kant laten zien. Op beelden die het paleis deelt, speelt de 65-jarige keizer viool.

Tijdens het banket hield zowel de keizer als de Mongoolse premier Ukhnaa Khurelsukh een toespraak. Naruhito sprak de hoop uit dat de band tussen Japan en Mongolië zich verder zou ontwikkelen. Ook bedankte hij het land voor zijn hulp na diverse natuurrampen in het verleden. Naast de speeches waren er optredens van een fanfare en een groep danseressen, zoals te zien is op Instagram.

Eerder op de dag legden keizer Naruhito en keizerin Masako een krans bij een oorlogsmonument voor Japanners die na de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in strafkampen in Mongolië. Ongeveer 14.000 Japanse soldaten werden door de voormalige Sovjet-Unie gevangengenomen en naar Mongolië overgebracht. Circa 1700 van hen stierven daar. Volgens het paleis was het de eerste keer dat een Japanse keizer in het buitenland eer betuigde aan een monument voor in gevangenschap overleden Japanners.