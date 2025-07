Naruhito spreekt Mongoolse schoolkinderen op Japanse school

De Japanse keizer Naruhito heeft donderdag een bezoek gebracht aan een school in Ulaanbaatar in Mongolië. De Shine Mongol School hanteert een Japans onderwijssysteem, inclusief schooluniformen en verzorgde lunch. Keizer Naruhito en keizerin Masako brengen momenteel een achtdaags staatsbezoek aan Mongolië.

Op beelden die het keizerlijk paleis op Instagram deelt is te zien dat schoolkinderen Naruhito met applaus ontvingen. Een kind deed een dansje voor de keizer, die lachend applaudisseerde. Naruhito bezocht ook een van de klassen. De kinderen vertelden de keizer daar in het Japans over hun droom om in Japan te studeren. “Ik ben heel blij om te zien dat jullie met zulke hoge ambities studeren”, zei Naruhito volgens de krant The Japan Times.

Later op de dag ging de keizer naar het Gandan-klooster, een belangrijke tempel in het Tibetaanse boeddhisme. De keizer woonde daar een opvoering bij van een tsam, een traditionele dans met maskers. Voor vertrek kreeg Naruhito een boeket van een 10-jarige monnik. Volgens The Japan Times hoopte de keizer dat de monnik, Gungaagarmaa, ooit zijn land zou bezoeken. “Als je ouder bent, kom dan alsjeblieft naar Japan toe.”