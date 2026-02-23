Naruhito staat op verjaardag stil bij slachtoffers sneeuwval

De Japanse keizer Naruhito heeft maandag bij het keizerlijk paleis zijn medeleven betuigd met mensen die zijn geraakt door zware sneeuwval. Dit jaar werd het land getroffen door hevige sneeuwval die aan zeker dertig mensen het leven heeft gekost.

De keizer sprak de bevolking toe ter gelegenheid van zijn 66e verjaardag. Duizenden mensen kwamen naar het paleis om de keizer te begroeten. “Ik ben zeer dankbaar voor jullie vriendelijke felicitaties. Ik wens jullie alle gezondheid en geluk”, zei de keizer. Naruhito verscheen op het paleisbalkon met zijn vrouw keizerin Masako en dochter prinses Aiko. Ook de kroonprins en zijn vrouw waren met hun kinderen aanwezig.

Volgens Japanse media was er voor het evenement maandag meer beveiliging aanwezig. De balkonscène in januari om het nieuwe jaar in te luiden werd ontsierd door een man die zijn kleren uittrok en langs een barrière wist te komen.