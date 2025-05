Naruhito verwelkomt Carl Gustaf in Tokio

De Japanse keizer Naruhito heeft donderdag koning Carl Gustaf van Zweden verwelkomd in Tokio. De Zweedse koning reisde met de hogesnelheidstrein vanuit Osaka naar de Japanse hoofdstad.

Carl Gustaf bezocht in Tokio de residentie van de Zweedse ambassadeur. Daar nam hij ook deel aan een lunch waar onder meer de samenwerking tussen Japan en Zweden over innovatie en technologie werd besproken.

Carl Gustaf is sinds dinsdag in Japan. Hij is daar om de wereldtentoonstelling Osaka Expo 2025 bij te wonen.