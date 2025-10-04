Nat pak voor Guillaume op eerste dag als groothertog

De nieuwe Luxemburgse groothertog Guillaume is een dag na zijn troonsbestijging het land ingegaan. Hij bezocht achtereenvolgens Grevenmacher, Wiltz, Steinfort en Dudelange.

Guillaume, die vrijdag zijn vader Henri opvolgde, begon de dag sportief met een sportdemonstratie van kinderen in Grevenmacher. De groothertog keek enthousiast toe en liet zich informeren door trainers en vrijwilligers. Ook nam hij uitgebreid de tijd om het toegestroomde publiek te begroeten. Dat leverde hem vanwege de regen een nat pak op, maar dat leek hem niet te deren.

In Wiltz had Guillaume een droog jasje aangetrokken en kreeg hij gezelschap van zijn echtgenote groothertogin Stéphanie en zijn zoontjes Charles en François. Het gezelschap werd er onder meer getrakteerd op optredens van een koor en een theatergroep. Volgens de Luxemburger Wort waren meer dan duizend mensen op de festiviteiten afgekomen.

Slotevenementen

Het bezoek aan Steinfort was niet openbaar. Guillaume en Stéphanie bezochten daar een ziekenhuis. De tour ging vervolgens naar Dudelange waar onder meer een festival ter gelegenheid van de troonswisseling plaatsheeft.

Zaterdagavond arriveren Guillaume en Stéphanie in Luxemburg-Stad waar de slotevenementen plaatsvinden. Ook zondag staat nog in het teken van de troonswisseling met een dankdienst.