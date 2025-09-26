Natalie Dormer stopt promotie van Sarah Ferguson-serie The Lady

Natalie Dormer zal de serie The Lady, waarin ze Sarah Ferguson speelt, niet langer promoten. Dat heeft de actrice in een verklaring aan Variety laten weten. De aanleiding is een recent opgedoken e-mail van Sarah Ferguson aan de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein.

“Toen ik ermee instemde de rol in The Lady op me te nemen, wist ik dat het vertolken van Sarah Ferguson nuance zou vereisen”, zegt Dormer in de verklaring. “Sinds de voltooiing van het project is nieuwe informatie aan het licht gekomen die het voor mij onmogelijk maakt om mijn waarden te verzoenen met het gedrag van Sarah Ferguson, dat ik onvergeeflijk vind. Om die reden zal ik niet deelnemen aan de promotie van het project.” De 43-jarige actrice liet verder weten dat ze haar volledige salaris van het project heeft gedoneerd aan goede doelen.

Ferguson, de ex-vrouw van de Britse prins Andrew, kwam in opspraak doordat ze in 2011 een e-mail had gestuurd aan Epstein, die ze een “allerbeste vriend” noemde. De in 2019 overleden Epstein was toen al eens veroordeeld. Een woordvoerder van de hertogin van York beweerde dat Ferguson de mail stuurde om te voorkomen dat Epstein haar voor de rechter zou slepen. Deze week verbraken meerdere liefdadigheidsinstellingen hun banden met Ferguson om de mailwisseling.

The Lady is een aankomende Britse dramaserie die deels is gebaseerd op waargebeurde gebeurtenissen. De serie draait om Jane Andrews, die voor Ferguson werkte voordat ze werd veroordeeld voor de moord op haar vriend. De serie is eerder dit jaar opgenomen en verschijnt naar verwachting eind 2025 of begin 2026.