Nationaal Orkest trapt festiviteiten voor tien jaar Filip af

Het Nationaal Orkest van België heeft donderdagavond de festiviteiten waarmee de tiende verjaardag van het koningschap van Filip worden gevierd afgetrapt. Het orkest geeft elk jaar aan de vooravond van de Nationale Feestdag in België een concert.

Het optreden vond plaats in cultuurcentrum Flagey in Brussel. Cellist Victor Julien-Laferrière, winnaar van de Koningin Elisabethwedstrijd in 2017, was de solist. Het concert wordt vrijdagmiddag uitgezonden op de Vlaamse omroep VRT.

Het hele weekend zijn er in Brussel tal van evenementen vanwege de Nationale Feestdag van België op 21 juli. Koning Filip heeft donderdag, voorafgaand aan het feest, een reeks adellijke titels en eretekens uitgedeeld. Een van de gelukkigen was oud-journaallezer Martine Tanghe.