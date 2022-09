National Television Awards uitgesteld wegens overlijden Elizabeth

De uitreiking van de Britse National Television Awards is uitgesteld vanwege het overlijden van koningin Elizabeth. Een woordvoerder van de televisieprijzen laat weten dat de awardshow is verplaatst van 15 september naar 13 oktober.

Vanwege de nationale periode van rouw die is afgekondigd, kunnen mensen ook tijdelijk niet stemmen op hun favorieten voor de prijzen. Dat kan weer vanaf 20 september.

Eerder werden al andere evenementen geannuleerd of verschoven. Zo gaat onder meer het jaarlijkse concert The Last Night of The Proms op zaterdag niet door.