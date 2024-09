Jens Stoltenberg is voor het laatst als secretaris-generaal van de NAVO langsgegaan bij de Noorse koning Harald. De koning ontving Stoltenberg vrijdag op audiëntie in het koninklijk paleis in Oslo.

Ook koningin Sonja, kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit waren aanwezig. Het gezelschap heeft ook samen geluncht.

Stoltenberg wordt later dit jaar opgevolgd door Mark Rutte.