Prinses Margriet en haar echtgenoot Pieter van Vollenhoven gingen zaterdag traditiegetrouw met de voetjes van de vloer tijdens het jaarlijkse Peter Stuyvesant Ball in New York. Margriet had voor de gelegenheid een japon van Addy van den Krommenacker aangetrokken. De onlangs failliet verklaarde couturier is maar wat blij met haar keuze.

Addy schrijft zondag op Twitter hoe fijn hij het vindt dat de prinses hem steunt. “Wat een mooie en hartverwarmende verrassing en opsteker.”

Pieter heeft zich vermaakt, zo blikt hij zondag terug op Twitter. “Alles was volgeboekt en er was een prima stemming. Hier moedigen wij een ieder aan de dansvloer te betreden. Onze “toverformule” werkte direct! Daar was geen schaap voor nodig!!”, schrijft hij bij een actiefoto van hem en Margriet op de dansvloer.

De twee zijn sinds 1981 vaste gasten bij het liefdadigheidsgala voor de Netherland-America Foundation. Margriet en Pieter zijn het beschermpaar van die instelling.