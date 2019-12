Prinses Amalia viert vandaag, 7 december, haar 16e verjaardag. De afgelopen jaren heeft ze al een goede indruk achter gelaten met haar kledingsmaak. Ze laat zich graag inspireren door haar modieuze moeder, maar tegelijkertijd volgt ze ook vastberaden haar eigen pad. En dat levert een interessante kledingstijl op: klassiek met een moderne twist.

Wat trek ik aan? Wat staat me goed? En wat zou de rest ervan vinden? De meeste tienermeiden zullen deze vragen wel herkennen. Tijdens de ontwikkeling van meisje tot vrouw valt het niet altijd mee om kleding te vinden waar je je prettig in voelt. Zeker niet als er ruim 17 miljoen mensen over je schouder meekijken en een mening paraat hebben. Voor prinses Amalia is dat laatste de onontkoombare realiteit, maar het ziet er niet naar uit dat zij zich van de wijs laat brengen. In de afgelopen jaren heeft de prinses in haar eigen tempo een eigen officiële kledingstijl ontwikkeld, met ontwerpen van Zara tot Natan. Hoe ziet deze stijl er precies uit?

Een blik op Amalia’s looks van de afgelopen vier, vijf jaar geeft een antwoord op deze vraag. Tot kort na de inhuldiging droeg de prinses immers schattige prinsessenjurken met smokwerk en roezeltjes, maar die werden stuk voor stuk uitgezocht door haar moeder Máxima. Op 12-jarige leeftijd krijgt de prinses geleidelijk aan meer vrijheid, en pas vanaf dat moment is er sprake van een eigen stijl. Natuurlijk is het af en toe best lastig om een goede keuze te maken, maar na enkele jaren experimenteren met kleuren, stoffen, stijlen en merken weet de prinses inmiddels precies wat ze wil: klassieke kleding met een moderne twist. De ene keer is die twist duidelijker dan de andere keer, maar wie goed kijkt, ziet dat de prinses heel slim gebruik maakt van de kracht van accessoires en accenten.

Zie bijvoorbeeld Koningsdag 2019. Voorafgaand aan dit belangrijke evenement reist prinses Amalia samen met haar moeder naar Brussel om te shoppen bij modehuis Natan. Na een uurtje snuffelen en passen stuit Amalia op een outfit die helemaal aansluit bij haar stijl: een klassieke mantel van lichtblauwe wol en een hooggesloten midi-jurk met een print in Mondriaankleuren. Een perfecte keuze voor een feest in Amersfoort, want de kunstschilder is immers in deze stad geboren. Op 27 april blijkt de kledingkeuze goed in de smaak te vallen bij het publiek, maar ten onrechte wordt er beweerd dat de eer toekomt aan koningin Máxima. Zij zou de kleding van haar oudste dochter hebben uitgezocht, maar bij Natan weten ze wel beter.

Amalia maakt echt zélf haar kledingkeuzes, en laat zich hierbij niet van de wijs brengen door de mening van haar moeder. Wel laat zij zich qua merken en accessoires door haar inspireren, en ook ‘winkelt’ ze weleens in de uitgebreide garderobe van de koningin. Máxima weet als geen ander wat mooi is, en in haar kast hangen de mooiste designeritems bijna ongebruikt klaar voor een volgende ronde, vergezeld van een grote collectie accessoires. Ook voor Koningsdag 2019 duikt Amalia in de collectie van haar moeder: het klassieke ensemble van Natan combineert de prinses met een pittig accessoire van Máxima. En het woord pittig is in dit geval wel heel letterlijk, want Amalia’s keuze is gevallen op een felrode clutch met een goudkleurige sluiting in de vorm van een pepertje. Hierdoor wordt de klassieke outfit gelijk een stuk hipper.

In juli 2019 laat Amalia opnieuw haar stijlgevoel blijken door tijdens de zomerfotosessie een klassieke midi-jurk te dragen van het Franse label Sandro Paris. De niet zo spannende stof en de langere roklengte geven een vrij klassieke indruk, maar rond de taille is het kledingstuk voorzien van een heel jeugdig detail: een transparante strook tule. En zo probeert Amalia op haar eigen manier een balans te vinden tussen keurige prinsessenkleding en eigentijdse tienermode.

In haar vrije tijd hoeft prinses Amalia qua kleding minder rekening te houden met haar bijzondere positie. Op school of tijdens een ontspannen vakantie in Griekenland draagt ze dan ook heel andere kleding. Jeans met rafels bijvoorbeeld, en sweaters, shortjes en kleur rijke maxi-jurken. Qua accessoires durft Amalia dan ook wat meer uit te pakken. En zo weerspiegelen die twee garderobes treffend haar bijzondere dubbelleven. Enerzijds is Amalia onze toekomstige koningin, maar anderzijds ook een ‘gewone’ tiener.

Ontwerpers

Prinses Amalia heeft een duidelijke voorkeur voor bepaalde kledingmerken. Af en toe maakt ze weleens een uitstapje, maar haar voorkeur gaat onmiskenbaar uit naar kleding van Natan, Sandro Paris, Zara en H&M. Dure couture, hippe pret-à-porter en goedkope confectie hangen in Amalia’s kledingkast dus gezusterlijk naast elkaar. Uit de recente kledingkeuzes van de prinses blijkt dat ze ook op vakantie winkelt: de laatste tijd wordt de prinses vaak gespot in Griekse kleding. Zo droeg ze onlangs in Sevilla een maxi-jurk van Zeus+Dione, en haar roodwitte zomerjurk van het Griekse label Devotion (zie familiefoto) groeide zelfs uit tot een heuse trend onder BN’ers. Dat belooft dus nog wat voor de toekomst.

Sieraden

Less is more. Deze overbekende stijlregel lijkt ook Amalia’s sieradenmotto te zijn. Om haar hals draagt ze doorgaans alleen een smalle goudkleurige ketting met een kleine hanger, en om haar polsen zet de prinses deze minimalistische stijl voort. In de winter van 2018/2019 is de sieradencollectie van Amalia uitgebreid met een klassiek horloge met bruine band. Het ontwerp van Daniel Wellington is voor 169 euro te koop bij de Bijenkorf. De prinses is tot nu toe slechts één keer gespot met oorbellen. En dat waren clipoorbellen, die bij haar traditionele flamencojurk hoorden. Qua sieraden volgt Amalia op dit moment dus absoluut haar eigen pad en niet die van haar kleurrijke moeder Máxima. Maar wie weet worden we nog wel verrast als de prinses 18 jaar wordt en de koninklijke collectie mag gaan gebruiken.

Overige accessoires

Onze toekomstige koningin lijkt een zwak te hebben voor mooie tassen. Door de jaren heen is ze gesignaleerd met ontwerpen van Elvy en Zara, en ook een leren tas van Dior maakt deel uit van haar collectie. Uit Amalia’s schoenenkeuzes blijkt dat zij hard op weg is naar volwassenheid. De ballerina’s van weleer hebben allang plaatsgemaakt voor hooggehakte pumps. Net als koningin Máxima kan prinses Amalia heel goed slagen bij Gianvito Rossi. De handgemaakte schoenen van deze Italiaanse ontwerper kunnen geheel naar wens gemaakt worden.