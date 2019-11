Lang zittende ambassadeurs krijgen bij hun vertrek uit Nederland geen etentje meer met het staatshoofd. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag desgevraagd meegedeeld. Dat betekende voor de Argentijnse ambassadeur Héctor Horacio Salvador maandag geen lunch met het koningspaar, maar ‘slechts’ een gesprek op paleis Noordeinde.

De Argentijnse diplomaat diende sinds april 2013 en had zijn geloofsbrieven nog aangeboden aan koningin Beatrix, die kort daarna aftrad. Beatrix hanteerde de regel dat ambassadeurs die langer dan twee jaar hun werk hadden verricht een afscheidsaudiëntie kregen en degenen die langer dan vier jaar actief waren, een lunch. Voorwaarde was wel dat ze ook in Nederland hun residentie moesten hebben.

Het etentje werd doorgaans aangeboden op paleis Huis ten Bosch, en regelmatig waren daar ook andere leden van de koninklijke familie aanwezig. Volgens het archief op de website van het Koninklijk Huis was de Griekse ambassadeur John Economides op 25 februari 2013 de laatste die op die wijze door koningin Beatrix werd uitgeluid. Koning Willem-Alexander heeft het gebruik na de troonswisseling afgeschaft. Hij ontvangt ambassadeurs die langer dan twee jaar in Nederland zijn geweest alleen voor een audiëntie.

Héctor Horacio Salvador was de laatste van de in Nederland residerende ambassadeurs die zijn geloofsbrieven nog aan Beatrix heeft overhandigd. Drie Afrikaanse diplomaten, uit Botswana, Guinée en Equatoriaal Guinea, zijn nog langer geaccrediteerd maar zij hebben hun ambassade in Brussel.