Koning Willem-Alexander krijgt vrijdag hoog bezoek. Hij ontvangt op Paleis Huis ten Bosch Bartholomeus I, het hoofd van de oosters-orthodoxe kerk. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst maandag bekendgemaakt.

De koning en Bartholomeus kennen elkaar al. In 2014 kwam de oecumenisch patriarch langs op Villa Eikenhorst. In 2012 ontving hij in het bijzijn van toenmalig koningin Beatrix een Four Freedoms Award.

De 79-jarige Bartholomeus is van dinsdag tot vrijdag in Nederland. Hij neemt onder meer deel aan het symposium ‘Water in times of climate changes, a values-driven dialogue’.