Prinses Beatrix reist volgende maand af naar de Bovenwindse Eilanden. Op 12 december bezoekt ze Saba en een dag later gaat de prinses naar Sint Eustatius, heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) donderdag bekendgemaakt.

Het bezoek aan de twee eilanden staat in het teken van natuurbehoud en sociaal-maatschappelijke samenwerking. Beatrix begint in Saba dan ook in het nieuwe Mount Scenery Nationaal Park, waar ze het wandelpad Mary’s Point Trail zal openen. Het pad, dat tot aan de ruïnes van de historische nederzetting Mary’s Point loopt, is aangelegd door medewerkers en vrijwilligers van de Saba Conservation Foundation. Die organisatie houdt zich bezig met het behoud van natuur en cultureel erfgoed op Saba. Aansluitend staat een ontmoeting op het programma met een aantal lokale vissers in de haven en een bezoekje aan de Botanical Gardens.

Op Sint Eustatius neemt de prinses een kijkje bij ReforeStatia, een herbebossingsproject. Door orkaan Irma in 2017 zijn duizenden bomen verdwenen, waardoor de grond niet wordt vastgehouden en erosie ontstaat. Door het opnieuw planten van bomen moeten aardverschuivingen worden voorkomen. Beatrix vervolgt haar bezoek met een rondleiding over de nabijgelegen Earth Farm, waar kinderen spelenderwijs leren over de natuur, het houden van dieren en tuinieren. Na een ontmoeting met jonge rangers krijgt ze aan het einde van haar reis een muzikaal optreden voorgeschoteld door kinderen van verschillende scholen en jongerenorganisaties.