Prinses Beatrix is meteen na haar reis naar de Caribische koninkrijksdelen Saba en Sint Eustatius op 16 december bij de Raad van State in Den Haag aanwezig bij een symposium ter gelegenheid van Koninkrijksdag.

De bijeenkomst staat in het teken van 65 jaar Statuut voor het Koninkrijk. Die overeenkomst werd op 15 december 1954 in de Ridderzaal in Den Haag door toenmalig koningin Juliana ondertekend. Koninkrijksdag geldt nu nog voor Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Prinses Beatrix, die volgende week bezoeken brengt aan Saba en Sint Eustatius, woont presentaties en een paneldiscussie bij over het verleden en de toekomst van het Statuut voor het Koninkrijk en spreekt aansluitend met jonge professionals met een Caribische achtergrond.