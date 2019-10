Prinses Beatrix heeft woensdagmiddag onder grote belangstelling een standbeeld van Willem van Oranje onthuld. Het beeld, gemaakt door kunstenaar Arie Schippers, heeft een plekje gekregen in de binnenstad van Dordrecht.

Onder toeziend oog van de kunstenaar en de burgemeester van Dordrecht had Beatrix de eer een groot doek van het standbeeld te trekken. Het standbeeld is gekozen door de Dordtenaren, die konden kiezen uit in totaal vier creaties. Willem van Oranje is afgebeeld als een man van middelbare leeftijd in kledij van een edelman. Aan zijn voeten zit een hond, net als bij het grafmonument van Willem van Oranje in de Nieuwe Kerk in Delft. De viervoeter staat voor het verzoek van de twaalf steden of Willem van Oranje leider van het verzet tegen de Spaanse overheersing wilde worden.

De stad heeft het standbeeld gekregen van De Prins Willem de Eerste Herinneringsstichting, een organisatie die de nagedachtenis aan Willem van Oranje in stand wil houden. In Dordrecht werd in 1572 de Eerste Vrije Statenvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering werd Willem van Oranje uitgeroepen tot stadhouder van de Staten van Holland, Zeeland en Utrecht. Het vormde de basis voor de onafhankelijkheid van de Nederlanden.