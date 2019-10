Prinses Beatrix is woensdag bij de 75e herdenking van de razzia van Putten. Zij praat daar ook met een aantal nabestaanden van de ruim 650 mannen die op 2 oktober 1944 door de Duitsers werden weggevoerd, als vergelding voor een aanslag van het verzet op officieren van de Wehrmacht. Van de weggevoerde mannen kwamen er na de oorlog maar 48 terug.

Het Veluwse verzet beschoot op 1 oktober op de weg van Putten naar Nijkerk een Duitse auto met daarin twee officieren en twee korporaals. Waarom ze dat deden is nooit helemaal opgehelderd. Een van de officieren overleefde de aanslag niet.

Generaal Friedrich Christiansen was woedend en nam meteen wraak. Hij liet de hele Puttense bevolking uit hun huizen halen. Alle mannen tussen de 15 en 50 jaar werden afgezonderd en op 2 oktober op transport gesteld. Via Kamp Amersfoort kwamen zij in Neuengamme en andere concentratiekampen terecht. Ondertussen staken de bezetters ruim honderd huizen in het dorp in brand.

Prinses Juliana onthulde in 1949 in Putten een monument voor de slachtoffers van het drama. Beatrix was bij de vijftigste herdenking van de razzia ook in Putten.