Prins Bernhard kan weer opgelucht ademhalen. Natuurorganisaties hebben opnieuw een kort geding verloren over de Formule 1 op het circuit van Zandvoort, waarvan de prins mede-eigenaar is. De voorzieningenrechter in Haarlem wees hun verzoek af om een schorsing van het besluit voor de afgegeven natuurvergunning.

Milieuorganisatie MOB en Stichting Duinbehoud vrezen voor de gevolgen van de stikstofuitstoot die het evenement met zich meebrengt in het naastgelegen beschermde natuurgebied. Het besluit van de provincie Noord-Holland om een natuurvergunning af te geven voor de Formule 1 op het circuit van Zandvoort rammelt volgens hen aan alle kanten.

De rechter zei geen reden te hebben om te twijfelen aan een onderzoek dat juist heeft aangetoond dat sprake zal zijn van een aanzienlijke vermindering van de stikstofuitstoot, zoals de provincie bepleitte.

Eerder zei de raceprins in De Telegraaf dat de overlast tijdens het raceweekeinde in mei volgend jaar juist afneemt. “Want het circuit zal door alle aanpassingen drie extra weken gesloten zijn”, zei Bernhard tegen De Telegraaf.