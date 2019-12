Aan de poorten van paleis Huis ten Bosch in Den Haag neemt de Koninklijke Marechaussee in principe geen bloemen, bloemstukken of cadeautjes aan voor de koninklijke familie. Dit uit veiligheidsoverwegingen.

Dat is al een aantal jaren zo, maar omdat het paleis de laatste jaren vanwege een ingrijpende renovatie onbewoond was, hadden Oranjefans dat niet meteen gemerkt. Zo kon het dus gebeuren dat zaterdag mensen vergeefs ‘aanklopten’ om bloemen of presentjes achter te laten voor de jarige prinses Amalia.

Alleen kinderen die een tekening hadden gemaakt, konden daarmee terecht bij de Marechaussee. Verder werd iedereen doorverwezen naar de achteringang van paleis Noordeinde in de Haagse binnenstad. Daar is de beveiliging wel ingericht op het ontvangen van pakketten en bloemen. Daar is namelijk een scanapparaat.