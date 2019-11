Constantijn aanwezig bij start-upevenement in Helsinki

Prins Constantijn is donderdag en vrijdag aanwezig bij Slush, een evenement waar start-ups samenkomen. De tweedaagse bijeenkomst vindt plaats in Helsinki. Vanuit Nederland zijn zestien start-ups afgereisd naar de Finse hoofdstad.

De prins is als speciaal gezant aanwezig namens de vereniging voor beginnende Nederlandse bedrijven TechLeap.NL, het voormalige StartupDelta. Die organisatie heeft op Twitter foto’s gedeeld van de prins. Daarop is onder meer te zien hoe hij staat te praten met andere aanwezigen. De organisatie schrijft ook dat het niet saai hoeft te zijn bij de Nederlandse afvaardiging: zo is er onder meer een silent disco en worden andere bezoekers uitgenodigd om langs te komen voor een kopje koffie.

Constantijn zet zich al jarenlang in voor beginnende, innovatieve Nederlandse bedrijven. Ook vorig jaar was hij bij het evenement in Finland. Dit jaar komen zeker 25.000 mensen, 3500 start-ups en 2000 investeerders voor het congres naar de Finse hoofdstad.