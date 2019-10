Prins Constantijn neemt in de opvoeding van zijn drie kinderen veel dingen van huis uit mee. Toch is er één groot verschil, zo vertelde hij in een exclusief interview met RTL Nieuws. “Ik denk dat we nu meer praten.”

Constantijn, Laurentien en hun drie kinderen Eloise (17), Claus-Casimir (15) en Leonore (13) gaan geregeld als gezin met elkaar in gesprek. “Bij ons thuis was het meer één op één”, zei de broer van koning Willem-Alexander over zijn jeugd. Dat ouders niet alleen met hun kind, maar “met z’n allen als belangrijke unit” praten, is volgens Constantijn “heel belangrijk”. “Ik denk ook dat de generatie boven ons wat minder over persoonlijke dingen praatte, dat proberen wij wel meer te doen.”

Dat doen Constantijn en Laurentien bijvoorbeeld aan de eettafel, waar mobiele telefoons zeker niet welkom zijn. “Een no-go area”, noemde Laurentien de eettafel voor telefoons. Ook de kinderen genieten meer en meer van dat soort momenten, merkt de prinses. “Het is heel leuk om te zien dat ze nu ze ouder worden het ook gezellig vinden om langer aan tafel te zitten en gesprekken te hebben.”

Die gesprekken zijn ook voor de prins en prinses soms een uitdaging, gaf Constantijn toe. “Ik heb soms ook een kort lontje, ben moe of heb geen energie om de conversatie aan te gaan. Als ouders moet je ook investeren, en dat is soms best lastig. Dat leer je nergens op school.”