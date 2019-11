De balans tussen leven en werken is nergens zo goed als in Nederland. Dat meldde begin vorige maand de denktank OESO, die een ‘Beter Leven’ index publiceerde. Prins Constantijn reageerde donderdag via Twitter op de conclusie waarbij Nederland een lijst aanvoerde met in de top tien louter Europese landen. Van Italië (2) tot Zweden (10).

Voor de samenstelling van de index werd onder meer gekeken naar het percentage van de werkenden die wekelijks lange uren moeten maken. Dat wil zeggen meer dan vijftig uur. In Nederland was dat maar 0,4 procent van de werkenden, zo ongeveer het laagste van alle veertig onderzochte landen. Het gemiddelde van de OESO-landen was 11 procent, het percentage dat ook de Verenigde Staten hadden.

Lange uren staan een gezond persoonlijk -en gezinsleven in de weg en hindert uiteraard de mogelijkheid om andere activiteiten te ontplooien. “We klagen wel, maar blijkbaar is work-life balance elders niet beter…”, stelde prins Constantijn vast. “Opvallend dat dit allemaal EU-landen zijn”, schreef hij, waarbij hij niet-EU lid Noorwegen kennelijk over het hoofd zag.

“Wat is de correlatie met de dalende concurrentiekracht van Europa? Kunnen we dit houden en toch concurreren?”, vroeg Constantijn zich af.