Prins Constantijn vindt dat zijn broer Willem-Alexander zijn koningschap bijzonder goed invult. Dat zei hij in de RTL Nieuws Special Constantijn, meer dan een prins die ter gelegenheid van zijn 50e verjaardag werd gemaakt.

“Uiteindelijk is het aan mijn broer om te kiezen hoe hij invulling geeft aan zijn koningschap. Hij doet het op zijn manier, met zijn kinderen en zijn vrouw Máxima. Ze doen het super”, prees Constantijn zijn oudste broer en diens gezin. Ook met zijn eigen rol binnen het Koninklijk Huis is Constantijn tevreden. “Ik heb een rol die in de vorige generatie niet eens denkbaar was, waarbij ik misschien wel veel meer kan doen inhoudelijk voor Nederland dan ik zou doen wanneer ik een formele rol zou hebben. Ik ben blij dat het op deze manier wordt ingevuld.”

Constantijn is lid van het Koninklijk Huis en valt zodoende onder de ministeriële verantwoordelijkheid, maar merkt daar in de dagelijkse praktijk weinig van. “Ik ben ermee opgegroeid, dat is één. Met de huidige minister-president en zijn voorgangers is de afspraak gemaakt dat ik goedkeuring krijg voor de functies. Wat daarbinnen gebeurt, is aan mij.” Uiteraard is er “af en toe” overleg, en speelt ook de Rijksvoorlichtingsdienst een rol. “Over het algemeen wordt er heel zakelijk en pragmatisch mee omgegaan.”

Vorm en inhoud

Binnen zijn werk merkt Constantijn “eigenlijk helemaal niks” van de ministeriële verantwoordelijkheid. “En dat is ook goed, zo kan ik mijn werk beter doen.” De prins maakt zelf ook afwegingen over wat hij wel of niet wil doen en wat correct is en wat niet. “Ik heb ook gemerkt dat het niet zoveel zin heeft om keihard tegen overheidsbeleid in te gaan. Als ik dat doe, gaat het over de vorm en niet over de inhoud. Soms is het beter je mening voor je te houden en andere mensen die beter gepositioneerd zijn die mening te laten verkondigen.”

Volgens Constantijn krijgt “iedereen het leven zoals hem dat aangeboden wordt en daarna moet je het zelf maken”. “Ik heb het geluk gehad dat ik helemaal bovenin ben geboren en opgegroeid. Ik voel een grote verantwoordelijkheid, maar haal er ook veel plezier uit om daar iets mee te doen.” De prins streeft ernaar een “waardevolle bijdrage te leveren aan Nederland, de medemens en mijn eigen familie”.