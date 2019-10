Oranjefans stemden woensdagavond veelvuldig af op de NTR-documentaire Máxima, de pleitbezorger. Voor het portret van Simone de Vries, dat op NPO 1 werd uitgezonden, bleven 721.000 mensen thuis. De documentaire over de koningin was daarmee het tiende best bekeken programma van de dag. Dat blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek.

In de film werd een inkijkje gegeven in Máxima’s werkzaamheden voor de Verenigde Naties en de wijze waarop de koningin tijdens haar reizen contact houdt met haar gezin. In een meer persoonlijk moment in het portret was te zien hoe Máxima tussen vergaderingen door werd gebeld door een van haar dochters die ergens toestemming voor vroeg. De koningin gaf aan dat het prima was wat haar dochter wilde, mits koning Willem-Alexander dat ook goed vond. Ze wilde wel een goed woordje doen, maar de dochter – wie het was werd niet duidelijk – moest het zelf ook aan haar vader vragen.

De meeste mensen stemden woensdag af op de voetbalwedstrijd tussen Ajax en Valencia. Ruim 2,1 miljoen thuissupporters zagen op Veronica de Amsterdammers met 3-0 winnen van de Spaanse club. Het NOS Journaal van 20.00 uur werd met ruim 1,9 miljoen mensen het op één na best bekeken. Het NOS Journaal van 18.00 uur scoorde met ruim 1,3 miljoen kijkers als derde het beste.