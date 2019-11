Koningin Máxima heeft haar belofte aan Duncan Laurence waargemaakt. De songfestivalwinnaar werd donderdag ontvangen op Paleis Noordeinde voor de halfjaarlijkse uitblinkerslunch, precies zoals de koningin al had gezegd in mei. Als Duncan zou winnen, zou hij immers een uitnodiging krijgen.

Met de uitblinkerslunch willen koning Willem-Alexander en koningin Máxima hun erkenning uitspreken voor mensen die een bijzondere prestatie hebben geleverd. De geselecteerden hebben allemaal onlangs een prijs of onderscheiding ontvangen in hun werkgebied. Duncan maakte in Tel Aviv de hooggespannen verwachtingen waar en bezorgde Nederland voor het eerst sinds 1975 weer de winst op het Eurovisiesongfestival.

Duncan was niet de enige bekende naam tussen de 26 genodigden. Presentator Jeroen Pauw, winnaar van de Ere-Zilveren Nipkowschijf, schoof ook aan net als cabaretier Herman Finkers die deze maand de Blijvend Applaus Prijs ontvangt. Verder stonden onder anderen De Brand in het Landhuis-podcastmaker Simon Heijmans, Liverpool-voetballer Virgil van Dijk en judoka Noël van ’t End op de gastenlijst.