Op het voorplein van Paleis Huis ten Bosch staat voor het eerst sinds jaren weer een kerstboom. Het Koninklijk Huis deelde zondag op sociale media een timelapse, een versnelde video die het optuigen van de negen meter hoge boom toont. Het is een Nordmann. De boom is verlicht met duizenden ledlampjes.

Voor koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane is het hun eerste kerstfeest in het gerenoveerde paleis dat ze in januari dit jaar betrokken. Het gezin woonde sinds 2003 op De Eikenhorst in Wassenaar. Huis ten Bosch wordt naast woonpaleis tegenwoordig weer gebruikt voor representatieve doeleinden zoals officiële ontvangsten van hoogwaardigheidsbekleders.

De kerstboom bij Huis ten Bosch in Den Haag, waar prinses Amalia zaterdag haar zestiende verjaardag vierde, is hoogstwaarschijnlijk afkomstig van kroondomein ’t Loo bij Apeldoorn. Daar werd althans vorig jaar ook de spar gehaald voor het plein van Paleis Noordeinde.