De groene jurk die prinses Beatrix droeg bij de Onafhankelijkheidsverklaring van Suriname in 1975 is vanaf zaterdag te zien in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Het kledingstuk kan worden bewonderd op De Grote Suriname Tentoonstelling’ die tot en met 2 februari wordt gehouden.

Ook de Onafhankelijkheidsverklaring zelf is te zien. Prinses Beatrix vertegenwoordigde bij de ceremonie in 1975 haar moeder koningin Juliana.

Aanvankelijk vroeg directeur Rita Tjien-Fooh zich af of het wel zou lukken om het verhaal van Suriname te vertellen in een tentoonstelling. Volgens haar is dat “aardig gelukt”. “Ik ben blij dat De Nieuwe Kerk dit durfde aan te gaan. Het is de eerste keer in Nederland dat er zo groots aandacht wordt besteed aan Suriname.”

Volgens de directeur werkten nog nooit eerder zoveel personen en instellingen – zo’n 350 in totaal – mee aan een expositie. Met negen verschillende thema’s vertellen de makers over onder meer de inheemse bewoners, het slavernijverleden, de Marroncultuur, de Decembermoorden, de mode en natuur. Zo is een precolumbiaans masker van 1000 jaar oud voor het eerst in ons land te zien. Ook toont de expositie objecten waarmee slaven werden gebrandmerkt of gestraft.