Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn donderdagmiddag op weg van het vliegveld van Kochi naar het oude ‘Dutch Palace’ in de stad voor het eerst tijdens hun staatsbezoek aan India enthousiast toegezwaaid door het publiek. Een aantal mensen had zelfs vlaggetjes uitgereikt gekregen.

Maar niet iedereen was speciaal opgetrommeld of uitgelopen voor het koninklijk bezoek aan de zuidelijke deelstaat Kerala. Mensen waren ook gestuit op wegafzettingen die een snelle en veilige doortocht van de koninklijke stoet moest garanderen langs de gedeeltelijk voor het bezoek met vlaggen en welkomstborden versierde straten.

Maar anders dan in Nederland, waar zo’n afzetting doorgaans tot gemor en boze acties leidt, onderging de bevolking van Kochi het tijdelijk ongemak gelaten, en werd er ook gezwaaid naar de voorbij snellende auto’s. Inclusief naar de bussen van de meereizende media, die zich even heel populair konden wanen.

Geen publieksmomenten

In het staatsbezoek zijn geen publieksmomenten ingebouwd, zoals die bij visites in Europa wel voorkomen. Spontaan contact met de Indiase bevolking is er nauwelijks, of alleen op grote afstand. De uitvoerige veiligheidsmaatregelen zijn daar zeker debet aan.

India trommelde de afgelopen dagen steeds honderden agenten en ook tientallen militairen op om de route van het koninklijk paar vrij te maken, straten af te zetten en het publiek op veilige afstand te houden.