“Dank u voor uw bezoek.” Koning Willem-Alexander wordt in de straten van New Delhi zondag al bedankt voor zijn komst naar India. Hij wordt daar zondagavond samen met koningin Máxima verwacht voor het staatsbezoek aan de opkomende Aziatische grootmacht dat maandag begint.

In het stadsdeel waar zich de regeringsgebouwen bevinden, zijn behalve de borden die de koning bedanken ook Nederlandse vlaggen te zien. Bij Hyderabad House bijvoorbeeld, waar koning en koningin maandag een ontmoeting hebben met premier Narendra Modi, en rond India Gate, het door de architect Edwin Luytens ontworpen monument voor de Indiase gesneuvelden in onder meer de Eerste Wereldoorlog.

Het staatsbezoek begint maandagmorgen even verderop, in het eveneens door Luytens ontworpen presidentieel paleis Rashtrapati Bavan. In de Britse koloniale tijd was het de residentie van de onderkoningen.