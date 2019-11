Koning Willem-Alexander was dinsdagavond gastheer van het Paleissymposium The Microbiome. Het symposium vond plaats in het Koninklijk Paleis Amsterdam. Prinses Beatrix was er ook bij.

De Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam organiseert doorgaans twee symposia per jaar. Tijdens deze bijeenkomsten bieden vooraanstaande sprekers een kijk op maatschappelijke vraagstukken en actuele thema’s.

Op jhet symposium werd deze keer ingegaan op de cruciale invloed die de microbiële samenstelling van de darminhoud op de gezondheid van mensen kan hebben. Het aantal micro-organismen in de darmen bedraagt naar schatting 10 triljoen. Samen bezitten de micro-organismen in de darm 150 keer meer genen dan er in het menselijk genoom te vinden zijn.

Overgewicht

Chronische ontstekingsziekten van de darm, zoals colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn, lijken door onderzoek steeds beter begrepen te worden. Ook wordt vaker onderzocht wat de invloed van de darmflora is op overgewicht, suikerziekte en andere stofwisselingsziekten. Verder wordt gekeken naar het effect op het vermogen om te gaan met psychische stress, depressiviteit en angststoornissen.

Veel van deze onderwerpen kwamen aan bod tijdens het symposium. Er waren twee sprekers en een discussie met het publiek, bestaande uit wetenschappers vanuit verschillende disciplines, medici, ondernemers, beleidsmakers en wetenschaps­journalisten.