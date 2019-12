Koning Willem-Alexander heeft dinsdag in Assen een werkbezoek gebracht aan twee openbaarvervoerbedrijven in Groningen en Drenthe. De koning stapte onder meer in een waterstofbus, waarmee hij door het centrum van de Drentse hoofdstad reed. Tijdens de rit sprak hij met medewerkers van de ov-organisaties over duurzaam openbaar vervoer.

De koning bracht zijn bezoek aan het OV-bureau Groningen Drenthe en aan Publiek Vervoer Groningen Drenthe. Het OV-bureau gaat over het openbaar vervoer per bus in Groningen en Drenthe, terwijl het Publiek Vervoer Groningen Drenthe het vervoer verzorgt van bijvoorbeeld mensen die niet meer zelfstandig met het ov kunnen reizen en voor medewerkers van sociale werkplaatsen.

Bij het bezoek van de koning waren enkele honderden gasten aanwezig die de Nederlandse samenleving representeren, zo meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Verder waren er ook vertegenwoordigers van het openbaar vervoer uitgenodigd. Tijdens een rondleiding kreeg de koning onder meer uitleg over de inzet van open data in het verbeteren van dienstverlening.

Ook sprak Willem-Alexander over duurzaam openbaar vervoer: zo is het busvervoer in Groningen en Drenthe per december emissievrij. Vanaf dat moment worden volledig elektrische bussen ingezet en rijden er streekbussen op waterstof. Bij het einde van zijn bezoek sprak de koning nog met reizigers, om meer over hun ervaringen met het openbaar vervoer in de regio te weten te komen.