Willem-Alexander heeft dinsdag het glas geheven op de vriendschap tussen Nederland en Polen. De koning kreeg bezoek van de Poolse president Andrzej Duda en zijn echtgenote en stond in een toespraak op Paleis Noordeinde stil bij de relatie tussen de twee landen.

Het is dinsdag precies 75 jaar geleden dat de Polen hielpen Breda te bevrijden, om die reden staat er dinsdagmiddag ook een bezoek aan de Brabantse stad gepland. “Vanmiddag zult u ervaren hoe groot de dankbaarheid na al die jaren nog steeds is. Uw bezoek markeert de hechte band tussen onze volken, maar óók de vriendschap tussen families, veteranen, lokale organisaties en vrijwilligers in Polen en Nederland. Een grote groep Polen werkt en woont in ons land en levert een bijdrage aan onze samenleving. Om al deze redenen zijn wij u buitengewoon erkentelijk voor uw komst”, sprak Willem-Alexander.

Tijden van onderdrukking, angst en geweld mogen nooit meer terugkeren, zei de koning. “De beste waarborg daarvoor zijn de grondbeginselen van de democratische rechtsstaat, met scheiding van machten en gelijke rechten voor alle burgers. Over grenzen heen werken aan veiligheid en vrijheid heeft immers alleen betekenis als we deze ook in eigen huis serieus nemen.”

Samenwerking

Willem-Alexander wil dat Nederland en Polen blijven samenwerken aan thema’s als schonere energie en klimaatbeleid, maar ook aan de slagkracht van de EU na de brexit. “Onze landen voelen beide de urgentie om de Europese stem helder en overtuigend te laten klinken, nu en in de toekomst. Ook daarom is uw bezoek van betekenis. Als vrienden hebben wij de gelegenheid alles open met elkaar te bespreken en het vele dat ons verbindt te versterken.”

De koning besloot zijn toespraak met de belofte dat de president dinsdagmiddag zal ervaren dat de liefde voor Polen in het DNA van Breda zit. “En we zullen daardoor opnieuw beseffen hoezeer wij met elkaar verbonden zijn en elkaar nodig hebben. Mag ik u allen vragen het glas met mij te heffen.”