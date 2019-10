Koning Willem-Alexander wacht rustig af waar Jan Bruijn, de voorzitter van de Eerste Kamer, hem uitnodigt te komen om tijdens de verbouwing van het Binnenhof de troonrede te komen voorlezen. Dat zei hij vrijdag in een gesprek met de meegereisde Nederlandse media aan het einde van zijn staatsbezoek aan India.

Het recente voorstel van de ChristenUnie om Prinsjesdag tijdens de werkzaamheden aan het Binnenhof te organiseren ‘in de provincie’ was volgens de koning niet nieuw. Het is eerder geopperd, maar Willem-Alexander had er geen mening over. “Het is aan de voorzitter van de Eerste Kamer. Die nodigt uit.”