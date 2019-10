Video: Koning: India en Nederland halen het beste in elkaar naar boven

Koning Willem-Alexander wenst India toe dat het ook voor de komende generaties een land zal zijn waarin plaats is voor alle Indiërs, ongeacht hun geloof, afkomst of sociale positie. “Een land waarin iedereen zijn stem kan laten horen, van de toppen van de Himalaya tot aan de kustvlaktes van Kerala”, aldus de koning maandagavond. “Een inclusieve samenleving is een levenskrachtige samenleving.”

Willem-Alexander sprak de wens uit in zijn toespraak bij het staatsbanket dat de Indiase president Ram Nath Kovind het koningspaar op de eerste dag van het staatsbezoek aanbood in het presidentieel paleis Rashtrapati Bhawan in New Delhi.

De koning sprak vooral lovend over het gastland. “India bewijst dat democratie en vrijheid sterker en bestendiger zijn dan dwang. Wat u samen in iets meer dan zeventig jaar heeft opgebouwd, is uitermate kostbaar, een prestatie op een schaal zoals de mensheid nog nooit heeft gezien.”

Mondiale ambities

Hij roemde het optimisme en talent waarmee India de wereld verovert en zei dat Indiase ondernemers, professionals, wetenschappers en studenten zich over de hele wereld manifesteren – “óók in Nederland. Ze vallen op door hun gedrevenheid en hun deskundigheid en zijn in ons land meer dan welkom.”

“De wereld kijkt naar u met hoop en verwachting”, aldus de koning, waarbij hij ook doelde op handhaving van de wereldorde en het bevorderen van de duurzame ontwikkelingsdoelen. “Zonder u blijven deze mondiale ambities buiten bereik.”

Sport

Volgens hem halen Nederland en India “steeds weer het beste in elkaar naar boven.” Daar hoort ook sport bij, zei Willem-Alexander, verwijzend naar de gouden medaille die India bij de Olympische Spelen van 1928 in Amsterdam behaalde ten koste van Nederland.