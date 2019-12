Koning Willem-Alexander heeft dinsdagmorgen in een koud Raalte een warm welkom gekregen van vele tientallen belangstellenden die zich hadden verzameld bij het gemeentehuis. “Ik dacht dat dit gewoon een rustig werkbezoek was”, citeerde RTV Oost de verbaasd reagerende koning, die uitgebreid naar het publiek zwaaide.

Willem-Alexander kwam naar de 37.000 inwoners tellende Sallandse gemeente om uit eerste hand te horen over de werkzaamheden en uitdagingen van de lokale overheid. Ook de samenwerking met buurgemeenten en actuele thema’s als de energietransitie kwamen aan bod. De koning sloot het werkbezoek af met een gesprek met leden van de gemeenteraad.

Voor vertrek naar Drenthe, waar hij nog een werkbezoek zou afleggen, sprak Willem-Alexander buiten het gemeentehuis nog even met een boerengezin dat speciaal naar Raalte was gekomen. Het waren geen onbekenden voor de koning, want tijdens het streekbezoek aan Zuid-West Drenthe hadden zij hem ook al aandacht gevraagd voor de problemen in de agrarische sector.