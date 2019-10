Koning Willem-Alexander opent op 27 november het vernieuwde herinneringscentrum van Nationaal Monument Kamp Vught. Dat maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) donderdag bekend.

Nationaal Monument Kamp Vught heeft het museum verbouwd en de tentoonstelling vernieuwd. Onder het motto ‘Succesvol verder: met elkaar verantwoordelijk voor een moedige samenleving’ wil het herinneringscentrum bezoekers bewustmaken van eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid in de huidige samenleving. De koning krijgt een rondleiding door de nieuwe tentoonstelling en hij gaat in gesprek met oud-gevangenen, vrijwilligers en andere betrokkenen.

Kamp Vught was tijdens de Tweede Wereldoorlog een concentratiekamp van de Duitse bezetter. Koningin Beatrix opende het Nationaal Monument in 1990 en prins Bernhard was in 2002 bij de ingebruikname van het nieuwe herinneringscentrum en het heringerichte terrein.