De Amerikaanse componist en dirigent John Adams heeft donderdag in Amsterdam, uit handen van koning Willem-Alexander, de Erasmusprijs (150.000 euro) gekregen. Ook koningin Máxima en prinses Beatrix waren van de partij in het Koninklijk Paleis. Donderdagavond is er in de hoofdstad nog een concert dat in het teken staat van het werk van de laureaat, daar is Máxima niet bij aanwezig.

Adams (72) krijgt de prijs omdat hij een nieuwe muzikale stroming heeft verwezenlijkt door elementen uit jazz-, pop- en klassieke muziek met elkaar te verbinden. Onder Adams helden zijn kunstenaars variërend van Mozart tot Jimi Hendrix. Volgens de jury heeft Adams de hedendaagse klassieke muziek weer ‘verstaanbaar’ gemaakt.

Adams heeft een uitgebreid oeuvre van kamermuziek, symfonische werken en opera’s. Hij hoort bij de meest uitgevoerde levende componisten. In zijn werk heeft hij ook aandacht voor maatschappelijke kwesties. Bekende opera’s van zijn hand zijn bijvoorbeeld Nixon in China (1987) en The Death of Klinghoffer (1991). In 2002 schreef hij On the Transmigration of Souls, om de slachtoffers van de aanslag op het WTC in New York te memoreren. Hij ontving hiervoor de Pulitzer Prize for Music.

De Erasmusprijs gaat jaarlijks naar een persoon of instelling die een ‘buitengewoon belangrijke bijdrage’ heeft geleverd op het gebied van de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen en de kunsten.