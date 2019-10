Het stikstofprobleem is niet alleen een probleem voor de boeren, maar een probleem dat de samenleving gezamenlijk moet oplossen. Dat heeft koning Willem-Alexander gezegd tijdens zijn staatsbezoek aan India.

“Het is een uniek Nederlands probleem dat we als hele samenleving moeten oplossen. We weten nog niet wat de oplossing is en daar moeten we de komende maanden hard aan werken. We kunnen in dit geval niet bij andere landen kijken en hebben dit ook niet eerder meegemaakt”, aldus de koning.

Hij sluit vrijdag zijn vijfdaagse staatsbezoek aan India af met een vaartocht door de ‘backwaters’ van Alleppey in de deelstaat Kerala. Dit stelsel van lagunes, meren, sloten, rivieren en verbindingskanalen vormt een uniek ecosysteem en is voor de Zuid-Indiase staat van groot belang.