Veel tijd om om te schakelen had koning Willem-Alexander donderdagmiddag niet. Na zijn museumbezoek met de Spaanse koning Felipe in Amsterdam reed hij direct door naar Zaandam, slechts enkele kilometers verderop, om het 40-jarig jubileum van VluchtelingenWerk Nederland bij te wonen.

Op het Hembrugterrein werd de koning ontvangen door directeur Abdeluheb Choho, die het nieuws rond het koninklijke bezoek vorige maand jubelend ontving. “Dit is een prachtig gebaar naar onze duizenden vrijwilligers, van wie velen zich al jarenlang belangeloos inzetten voor de bescherming en integratie van vluchtelingen in Nederland”, zo stelde hij.

Tijdens de jubileumbijeenkomst stonden de vluchtelingen en vrijwilligers ook in het middelpunt. Koning Willem-Alexander sprak met enkele van hen. Ook werden de VluchtelingenWerk Awards uitgereikt voor het creëren van draagvlak in de samenleving.

VluchtelingenWerk zet zich al 40 jaar in voor de bescherming van mensen die hun land moesten verlaten vanwege oorlog, politiek geweld, hun seksuele geaardheid, afkomst of religie. De organisatie biedt aan hen de noodzakelijke juridische en maatschappelijke veiligheid door hen te begeleiden vanaf het moment van aankomst in Nederland tot en met de integratie in de samenleving.