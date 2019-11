Willem-Alexander reist op 3 december naar de gemeente Raalte. De koning brengt in het bijzonder een bezoek aan de lokale overheid van de Sallandse gemeente.

Willem-Alexander gaat in gesprek met bestuurders en medewerkers van Raalte over hun werk als lokale overheid, de samenwerking met andere gemeenten en de rol van de overheid. Zo wordt onder meer gesproken over het betrekken van de inwoners bij zowel het vormgeven van beleid als de uitvoering ervan.

Het werkbezoek wordt afgesloten met een ontmoeting met leden van de gemeenteraad, die met de koning in gesprek gaan over hun rol en taken als volksvertegenwoordiger.