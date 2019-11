Koning Willem-Alexander heeft zijn werkweek afgesloten met twee werkbezoeken in Amsterdam. Hij bezocht achtereenvolgend de Nederlandse vestiging van datacenter NTT en het kantoor van IT-bedrijf IBM.

In beide gevallen werd de koning uitgebreid rondgeleid en kreeg hij uitleg over de werkwijzes van beide bedrijven. Zo leerde Willem-Alexander bij NTT bij over de nieuwste technieken op het gebied van dataopslag en over de voorwaarden aan stroomvoorziening, koeling en beveiliging.

IBM schotelde Willem-Alexander onder meer een demonstratie voor over de Rotterdamse haven waar realtime weer- en waterdata worden gebruikt om het scheepvaartverkeer en het laden en lossen te plannen.

Eerder vrijdag ontving Willem-Alexander op paleis Huis ten Bosch de twee nieuwe ministers Raymond Knops en Stientje van Veldhoven voor hun beëdiging.