Nog net niet met piepende banden maar wel met piepende remmen arriveerde koning Willem-Alexander donderdag voor een werkbezoek aan Stichting Fietsmaatjes in het Zuid-Hollandse Warmond. De koning had voor de laatste paar honderd meter zijn auto ingeruild voor een duofiets. Zo kon hij nog voordat hij uitleg kreeg over de bijzondere fietsen al kennismaken met het project voor mensen met een beperking.

Jan Burgmeijer, een van de initiatiefnemers van Stichting Fietsmaatjes, nam de koning mee op de duofiets. Willem-Alexander hoefde alleen te trappen en kon voor de rest op zijn gemak van de natuur op het eiland Koudenhoorn genieten. Wellicht sneller dan verwacht waren ze al bij de eindbestemming waarna er nog flink geremd moest worden, zo merkte ook de koning. “Remmen!”, riep hij al lachend uit.

Eenmaal binnen ontmoette Willem-Alexander de rest van de initiatiefnemers en sprak met hen over het ontstaan van Fietsmaatjes, de ambities voor de toekomst en de uitdagingen voor de organisatie. De stichting maakt het mogelijk dat mensen die door een beperking niet meer zelfstandig kunnen fietsen samen met een vrijwilliger fietstochten kunnen maken op een duofiets. De koning hoorde onder meer dat daar echt behoefte aan is bij de doelgroep. Niet alleen voor sociaal contact en zingeving maar vooral ook voor de beweging en de frisse lucht.

Geïnspireerd

Ook burgemeester Carla Breuer van Teylingen, die toch al enthousiast over het programma was, raakte opnieuw geïnspireerd door de verhalen. “Eigenlijk zou ik ook fietsmaatje moeten worden”, vond ze. In Nederland is de stichting op achttien verschillende locaties actief. Bijna 700 vrijwilligers zijn aan het project verbonden als fietsmaatje.

Stichting Fietsmaatjes neemt deel aan het Oranje Fonds Groeiprogramma. Het koningspaar is beschermpaar van het Oranje Fonds.