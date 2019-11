Koningin Máxima spreekt woensdagochtend (lokale tijd) in Singapore bij het zogenoemde Singapore FinTech Festival (SFF). Het onderwerp van haar toespraak is in het Engels aangekondigd als ‘Inclusive Fintech – Our best opportunity to improve financial lives’. Fintech is technologie die zich onder meer richt op het toegankelijker maken van financiële diensten.

De koningin, die het woord voert in haar VN-functie, gaat in op het belang van die technologische innovaties. Maar ze zal ook zeggen dat om fintech veilig en effectief toe te kunnen passen het nodig is om inzicht te hebben in de behoeftes van de gebruikers, evenals passende regelgeving en een goede infrastructuur.

Het is de tweede keer dat Máxima in Singapore aanwezig is bij het maandag begonnen festival, dat dit jaar nog groter is dan voorheen. Dit vanwege de samenvoeging met de Singapore week van innovatie en technologie (Switsch), waardoor er 60.000 deelnemers uit 130 landen samenkomen in en rond het Singapore Expo Convention and Exhibition Center. De koningin is daar één van de 400 sprekers.

Koningin Máxima heeft tijdens haar bliksembezoek aan Singapore ook verschillende gesprekken over de voortgang van goede toegang tot financiële diensten. Zo zijn er onder meer ontmoetingen gepland met Agustín Carstens, general manager van de Bank of International Settlements (BIS), Heng Swee Keat, vicepremier van Singapore, Patrick Ngugi Njoroge, gouverneur van de centrale bank van Kenia en Ravi Menon, managing director van de Monetary Authority of Singapore (MAS).