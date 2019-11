Koningin Máxima is woensdagochtend (lokale tijd, dinsdagavond in Nederland) aangekomen in Singapore. Daar houdt ze later op de ochtend een toespraak op het grote Singapore FinTech Festival.

Onderwerp is hoe inclusieve financiële technologie de financiële levens van mensen kan verbeteren. Of zoals het in het Engels is aangekondigd: ‘Inclusive Fintech – Our best opportunity to improve financial lives’. De koningin is in Singapore in haar VN-functie.

Het is de tweede keer dat Máxima in Singapore aanwezig is bij het maandag begonnen festival, dat dit jaar nog groter is dan voorheen. Dit vanwege de samenvoeging met de Singapore week van innovatie en technologie (Switch), waardoor er 60.000 deelnemers uit 130 landen samenkomen in en rond het Singapore Expo Convention and Exhibition Center. De koningin is daar één van de 400 sprekers.