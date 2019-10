Koningin Máxima heeft donderdagochtend een werkbezoek gebracht aan het Imaging Center en de afdeling Anatomie en Neurowetenschappen van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum, locatie VUmc in Amsterdam. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD).

Het werkbezoek stond in het teken van neurowetenschappen en de geestelijke gezondheidszorg. Het Imaging Center bundelt klinische zorg, onderzoek en het ontwikkelen en bereiden van medicijnen. Tijdens een rondleiding door het gebouw kreeg de koningin uitleg over de inzet van onder meer MRI’s en PET-scanners bij de diagnose en behandeling van Alzheimer en MS.

Aansluitend bekeek Máxima diverse demonstraties van hersenonderzoek in het Translationeel Hersenlaboratorium, dat innovaties uit het lab dicht bij de patiënt brengt. In het MeMolab kreeg ze uitleg over de inzet van virtual reality bij de behandeling van bijvoorbeeld rookverslaving. Vervolgens ging de koningin in gesprek met experts over de vraag hoe onderzoek tot vernieuwing leidt in de neurowetenschappen en geestelijke gezondheidszorg.